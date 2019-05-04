الاعلام الاسرائيلي: رشقة صاروخية تجاه مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

اعلن ​الاعلام الاسرائيلي​ عن سقوط رشقة صاروخية تجاه مدينة ​عسقلان​ ومستوطنات غلاف غزة.

بالمقابل تحدثت وسائل اعلام فلسطينية انه لأكثر من ثلث ساعة رشقات ​المقاومة​ الصاروخية واصلت الإنطلاق صوب مستوطنات غلاف غزة، وقد تجاوز عددها الـ50 صاروخًا.

بالمقابل، استهدفت طائرات إسرائيلية موقعًا للمقاومة بغزة بصاروخين اثنين.

وقد قررت السلطات الاسرائيلية فتح الملاجىء حتى مسافة 40 كم من قطاع غزة، في ظل دوي صافرات الإنذار في مستوطنتي إسدود وعسقلان.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قد اعلن انه نظرًا لتقييم الوضع قرر إغلاق مناطق وطرقات محاذية للسياج الأمني مع قطاع غزة، كما سيتم حظر الدخول إلى عدة تلال في المنطقة، بالاضافة لذلك تقرر إغلاق شاطئ زيكيم أمام الزوار.