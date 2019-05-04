الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف نازح جراء معارك طرابلس واختطاف صحفيين

أعلنت ​الأمم المتحدة​ عن ارتفاع أعداد ​النازحين​ بسبب القتال في العاصمة الليبية ​طرابلس​ وما حولها إلى أكثر من 50 ألف شخص، مشيرة إلى "أننا ما زلنا نشعر بالقلق إزاء احتدام القتال العنيف جنوبي طرابلس، وهناك ​تقارير​ عن استخدام مكثف للغارات الجوية والقصف الصاروخي، مما تسبب في المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين، وأجبر الآلاف من الآخرين على ترك منازلهم".

وأوضح أن "حوالي 32 ألف شخص من المتضررين من الأزمة تمكنوا من تلقي بعض أشكال المساعدات الإنسانية حتى الآن، وهناك 29 مأوى جماعيًا تعمل الآن وتأوي ما يقدر بنحو 2750 شخصًا".

على صعيد آخر، أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه "في اليوم العالمي لحرية ​الصحافة​، تعرب بعثة الأمم المتحدة في ​ليبيا​ عن قلقها العميق إزاء التهديدات والتحريض و​العنف​ التي يواجها الصحفيون الليبيون بشكل متزايد منذ اندلاع القتال في جنوب طرابلس"، لافتًا إلى أنه "لقد اختطف صحفيان الخميس، وتشعر البعثة بالقلق أيضًا إزاء الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف والكراهية".