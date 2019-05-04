الخازن: مزارع شبعا ملك لبنان وهناك تقصير بموضوع الاستراتيجية الدفاعية

أكد النائب ​فريد هيكل الخازن​ في حديث إذاعي ان "​مزارع شبعا​ ملك لبنان ونحن ببلد ديمقراطي ولرئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ الحرية في اعلان مواقفه"، لافتا إلى ان "​الأمم المتحدة​ منحازة وبشكل واضح ل​اسرائيل​ في اي موضوع متعلق بها، ونحن علينا واجب قانوني ان نقدم كل المستندات المثبتة للبنانية مزارع شبعا، إلا انني أعتبر ان هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر".

ورأى ان "هناك تقصيرا من قبل ​الحكومة​ بموضوع ​الاستراتيجية الدفاعية​، وهذه الاستراتيجية هي كيفية حماية لبنان من الطغيان الاسرائيلي، وهي بجب ان تكون على بساط البحث، والحوار الجدي ويجب ان تبحث من كل جوانبها". وشدد على ان "قرار السلم والحرب يجب ان كون بيد الدولة، لكن أي دولة وكيف يتخذ القرار وكيف سيتم التنفيذ هذه كلها أمور بحاجة إلى نقاش".

واعتبر الخازن ان "​الجيش اللبناني​ ليس قادرا على خوض الحرب ضد اسرائيل بل هو بحاجة إلى دعم وتسليح، وكلنا ان نعرف ان لا أحد سيسلح الجيش كي يخوض حربا ضد اسرائيل".

من جهة أخرى، رأى ان "​مكافحة الفساد​ في البلد هي كمن يتحكم عند طبيب عربي، فلا خطة واضحة ولا مشروع واضح وكامل متكامل حول كيفية النهوض الاقتصادي والمالي المواكب بمشروع اصلاحي بمسألة الفساد والهدر". وأضاف "الاصلاح لا يبدأ بموظفي الدرجة الثالة أو الرابعة بل يبدأ من الوزراء و​المدراء العامين​"، داعيا ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ "لاتخاذ قرار سياسي بوضع حد للفساد".