بوصعب ومصطفى حسين استقبلا البطريرك يازجي الذي يزور عكار

قام معالي وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ ممثلاً فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ باستقبال بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر اليازجي​ خلال زيارته إلى عكار عندك ​الحدود اللبنانية السورية​ عند نقطة العريضة. كما شارك رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب ​مصطفى حسين​ باستقبال البطريرك يازجي، ورأى النائب حسين في هذه الزيارة أهمية كبيرة لجهة ترسيخ العيش الواحد بين المسيحيين والمسلمين، وتمنى أن تعكس صورة العيش الواحد في زمن التطرف والعصبيات.

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