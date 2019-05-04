تدابير سير يومي السبت والأحد في جزين بمناسبة تنظيم ماراثون الجبل التاسع

أعلنت المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة انه اعتباراُ من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 12.00 من يوم الأحد 5/5/2019، سيتم تنظيم سباق "ماراتون الجبل التاسع" بعنوان: "وحدتنا بتحمي بيئتنا"، وسينطلق من نقطتين:

1_ من بلدة الجديدة بقعاتا حتى ساحة جزين، لفئة /42/ كلم.

2_ من بلدة باتر حتى ساحة جزين لباقي الفئات (5-10-21 كلم)

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ​تدابير سير​ وفقاً لما يلي:

يوم السبت 4/5/2019:

_ اعتباراً من الساعة 12.00 ظهراً، سيتم منع مرور السيارات بشكل جزئي (على مسلك واحد) على الطريق الممتد من أمام مبنى بلدية جزين. ومنع مرورها بشكل كامل (على المسلكين) اعتباراً من الساعة 22.00.

وسيتم تحويل السير القادم من مدينة صيدا ـــــ مدخل جزين / المعبور نحو كنسية مار يوسف وصولا الى الأوتوستراد المؤدي الى البراد – كفرحونة، ومن ثم إلى طريق فرعي خلف كنيسة مار مطانوس، وصولا الى شارع المطاعم، ثم المعبور باتجاه صيدا.

يوم الأحد 5/5/9201:

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منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 6.00 على الطرقات التالية:

_ الشارع العام امام مبنى بلدية جزين بالاتجاهين.

_ طريق عام جزين / عارَيّ.

_ شارع المطاعم – جزين.

_ طريق عام جزين / باتر.

وسيتم تحويل السير للقادمين من مدينة صيدا باتجاه البقاع والنبطية وبالعكس عن فرعية مدخل جزين / المعبور، باتجاه كنيسة مار يوسف وصولاً الى الأوتوستراد المؤدي الى البراد – كفرحونة، بالاتجاهين.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للإزدحام.