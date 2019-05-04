مستخدمو الضمان: مستمرون بالإضراب والاثنين تظاهر واعتصام

أعلنت ​نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان اليوم، "الاستمرار بالإضراب، ودعوة المستخدمين الى الاعتصام والتظاهر عند العاشرة قبل ظهر بعد غد الاثنين، أمام المركز الرئيسي للصندوق في المزرعة، ​وطى المصيطبة​، وذلك بعد أن أعارتنا ​الحكومة​ الأذن الصماء، من دون مراعاة لخصوصية ​الضمان الاجتماعي​، وبحيث أن ​مستخدمي الضمان​ يبذلون الغالي والنفيس في سبيل حماية اجتماعية لائقة للبنانيين، وإزاء الاعتداء المباشر على رواتبنا وحقوقنا المكتسبة".

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