الوزير بو صعب تفقد صباحاً قاعدة القليعات الجوية في عكار

تفقد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ صباحاً قاعدة ​القليعات​ الجوية في عكار، واستمع الى شرح الضباط الطيارين والفنيين عن خصوصية وأهمية عملهم وجهوزيتهم الدائمة.

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