الوزير بو صعب تفقد صباحاً قاعدة القليعات الجوية في عكار

تفقد وزير الدفاع الياس بو صعب صباحاً قاعدة القليعات الجوية في عكار، واستمع الى شرح الضباط الطيارين والفنيين عن خصوصية وأهمية عملهم وجهوزيتهم الدائمة.
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