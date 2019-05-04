جبق من مستشفى بعبدا الحكومي: نأمل الافراج عن أموال المستشفى عند انجاز الموازنة

أمل وزير الصحة ​جميل جبق​ إثر جوله له في ​مستشفى بعبدا الحكومي​ "الافراج عن أموال المستشفى عند انجاز ​الموازنة​"، لافتا إلى انه "بالنسبة لي هذا المستشفى عزيز عليّ وتركته لنهاية جولاتي على المستشفيات حتى لا يتهموني بالانحياز".

وقال: "رأيت جهد مدير المستشفى ولا يمكنني إلا ان أنوه بجهوده بتحويل المستشفى المتهالك إلى مستشفى بتقنيات عالية".

وأضاف "اطلعت على أبنية موجودة بالقرب من المستشفى، وأعدكم انه ابتداء من يوم الاثنين سأسعى لاسترجاعها لوزارة الصحة لتحويلها إلى مستشفى مركزي".