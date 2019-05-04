موظفو مصرف لبنان يعلنون الاضراب المفتوح حتى تتراجع القوى السياسية عن قراراتها

أعلنت الجمعية العمومية لموظفي ​مصرف لبنان​ "الإضراب المفتوح حتى تتراجع القوى السياسية عن القرارات الجائرة التي اتخذتها بحق الموظفين"، معتبرة ان "الهجمة على مصرف لبنان مبرمجة لهدم وتخرب المصرف"، مشددة على مؤسسة مصرف لبنان هي المؤسسة الوحيدة الناجحة والدولة بنت كل مؤسساتها على ظهر المصرف بعد الاحداث الأليمة".

وحملت المسؤولين مسؤولية اتخاذ القرارات الجائرة، مؤكدة انه "نحن جزء من هذه التركيبة والقطاعات النقابية"، مؤكدة ان "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس مع الاضراب بل مع حماية البلد".

وأضافت "الحاكم تمنى علينا ان لا يكون الأمر أكثر من بيان لكن قرارنا نقابي مستقل"، مشددة على ان "موازنتنا مستقلة ولا نأخذ رواتبنا من الدولة".