مكتب محافظ الشمال: كل اتحاد يعالج نفاياته ضمن نطاقه الجغرافي

أعلن المكتب الاعلامي لمحافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​ في بيان انه "تناقلت بعض ​وسائل الاعلام​ ومواقع التواصل الاجتماعي خبرين: الخبر الاول يفيد بان المحافظ نهرا دعا رؤساء اتحادات ​المنية​، ​الضنية​ بشري ​زغرتا​ و​الكورة​ الى اجتماع في مكتبه، لابلاغهم باقامة مكب لل​نفايات​ في منطقة زيتون ​طرابلس​. أما الخبر الثاني، فيفيد بان بلدية برسا قد عقدت اتفاقا مع شركة لافاجيت لنقل نفاياتها الى طرابلس"، مؤكدا ان "كلا الخبرين عار تماما من ​الصحة​. فالصحيح، بالنسبة الى الخبر الأول، ان المحافظ نهرا كان قد ابلغ المعنيين بوجوب أن يعالج كل اتحاد نفاياته ضمن نطاقه الجغرافي، وقد تم نشر الخبر المذكور في حينه على صفحة المحافظ نهرا الرسمية.اما بالنسبة الى الخبر الثاني، فالصحيح ان اتحاد بلديات الكورة قدم مستوعبات نفايات لبلدية برسا بحضور المحافظ نهرا، وستتم معالجة نفايات برسا ضمن نطاق اتحاد بلديات الكورة".

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