الآثار: افتتاح مشروع تطوير هضبة الأهرامات في النصف الثاني من 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

قال أشرف محيي، مدير عام منطقة آثار الهرم بوزارة الآثار، إن خطة تطوير المنطقة في مرحلتها الأخيرة تتضمن إنشاء ممشى سياحي يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة آثار الهرم، مشيرا إلى أن مشروع تطوير هضبة الأهرامات سيتم افتتاحه في النصف الثاني من العام الحالي بتكلفة حوالي 500 مليون جنيه.

وأضاف محيي، خلال تفقده مبنى الزوار الجديد بالمنطقة الأثرية، اليوم السبت، أنه جرى الانتهاء هندسيا من المشروع بنسبة 100%، ويجرى العمل على تشغيل المشروع، موضحا أن مبنى الزوار يضم 12 شباكا للتذاكر 2 منها مخصصان لذوى الاحتياجات الخاصة و4 للزائرين المصريين و6 للأجانب، كما يضم المبنى المخصص للطلاب 3 شبابيك للتذاكر.

وأشار إلى أن مبنى الزوار يضم أيضا سينما تسع 150 زائرا يتم خلالها عرض فيلم توضيحي عن تاريخ المنطقة والحفائر، إلى جانب أنه يضم 18 بازارا، مسلطا الضوء على منطقة انتظار الحافلات الكهربائية لزيارة المواقع الأثرية بها، موضحا أن الهدف منها الحفاظ على المنطقة الأثرية من التلوث والضوضاء.

كما استعرض محي مواصفات مركز الطلاب الجديد، الذى يضم 4 بازارات فى الدور الأرضي و4 فى الدور العلوى تطل على المنطقة الأثرية ومطعم وكافيتريا، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو توفير كافة سبل الراحة للزائرين المصريين والأجانب.