اتصالات بين كوريا الجنوبية وأمريكا بشأن إطلاق بيونج يانج صواريخ قصيرة المدى

محمد اسماعيل - القاهرة - ​سول - (أ ش أ):

أجرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-هوا، اتصالا هاتفيا، مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو لتبادل وجهات النظر بشأن إطلاق كوريا الشمالية لسلسلة من الصواريخ قصيرة المدى صباح اليوم السبت.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التحليلات بشأن إطلاق المقذوفات، والتعامل مع الوضع بكل حذر.

وأجرى لي دو-هون مدير شؤون شبه الجزيرة الكورية بالوزارة اتصالا هاتفيا مع الممثل الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون واتفق معه على مواصلة التواصل فيما يتعلق بالمسألة على كل المستويات بين البلدين.

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وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبية أنه فيما يتعلق بإعلان هيئة القوات المسلحة إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من المقذوفات قصيرة المدى فإن المكتب يقوم حاليا بتحليل الوضع ومتابعة الموضوع بعناية.

كان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي في أول عملية إطلاق صواريخ منذ 2017 مع تصعيدها الضغط على الولايات المتحدة.

وذكر مكتب هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى من مدينة (ونسان) في نحو الساعة التاسعة صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، مشيرا إلى أنه يجرى التحليل المشترك مع الولايات المتحدة.

فيما أكدت هيئة الأركان المشتركة فيما بعد أن عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر.