بدأت في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم السبت مراسم تتويج الملك ماها فاجيرالونجكورن (راما الخامس) خلفا لوالده الذي توفي عام 2016 ودام حكمه 7 سنوات.
وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن تكلفة احتفالات التتويج تقدر بـ 31
ومن المقرر أن يتوج الملك قبل ظهر اليوم بتاج متعدد
كان الملك فاجيرالونجكورن تزوج من نائبة رئيس قسم الحرس الشخصي في حفل زفاف مفاجئ، ومنحها لقب الملكة سوثيدا قبل أيام من تتويجه الرسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء مراسم تتويج ملك تايلاند راما الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.