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بدء مراسم تتويج ملك تايلاند راما الخامس

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 بدأت في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم السبت مراسم تتويج الملك ماها فاجيرالونجكورن (راما الخامس) خلفا لوالده الذي توفي عام 2016 ودام حكمه 7 سنوات.
وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن تكلفة احتفالات التتويج تقدر بـ 31

مليون دولار، حيث ستتم إقامة سلسلة من الاحتفالات المتنوعة التي تعد الأولى من نوعها منذ حوالي 70 سنة.
ومن المقرر أن يتوج الملك قبل ظهر اليوم بتاج متعدد
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الطبقات يبلغ وزنه 7.3 كيلوجرام، مصنوع من الذهب ومرصع بالماس يرجع تاريخه إلى أكثر من قرنين من الزمان، وذلك قبل النطق بقسم تولي العرش.
كان الملك فاجيرالونجكورن تزوج من نائبة رئيس قسم الحرس الشخصي في حفل زفاف مفاجئ، ومنحها لقب الملكة سوثيدا قبل أيام من تتويجه الرسمي.
 
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