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البيت الأبيض: واشنطن على علم بتحركات بيونج يانج الأخيرة

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 قالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم السبت إن الولايات المتحدة على علم وتراقب بجدية نشاطات وتحركات كوريا الشمالية الأخيرة بعد إعلان كوريا الجنوبية أن بيونج يانج أطلقت صواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت ساندرز  "نحن على علم

بالإجراءات التي اتخذتها كوريا الشمالية الليلة، وسنستمر في مراقبة (الوضع) وفقا للضرورة".
كان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي في أول عملية إطلاق صواريخ منذ 2017 مع
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تصعيدها الضغط على الولايات المتحدة.
وذكر مكتب هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى من مدينة (ونسان) في نحو الساعة التاسعة صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، مشيرا إلى أنه يجري التحليل المشترك مع الولايات المتحدة.
فيما أكدت هيئة الأركان المشتركة فيما بعد أن عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر.
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