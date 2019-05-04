واشنطن تطالب طهران بوقف تخصيب اليورانيوم

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة قيام إيران بوقف كل النشاطات التي تدعم مواصلة تخصيب اليورانيوم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجن أورتاجوس في بيان إن "الولايات المتحدة لن تقبل الأعمال التي تدعم مواصلة مثل هذا التخصيب، كما
وأشارت إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو يرى ضرورة قيام إيران بتبليغ الوكالة الدولية للطاقة النووية وبشكل كامل عن الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي.
كانت الخارجية الأمريكية قد شددت العقوبات على إيران أمس /الجمعة/ عبر زيادة القيود على البرنامج النووي للنظام الإيراني.
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