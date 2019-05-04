كوريا الجنوبية تدعو بيونج يانج إلى تجنب التوتر العسكري

حثت كوريا الجنوبية جارتها كوريا الشمالية على "التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية" وقالت إنها "قلقة بشدة بشأن" إطلاق بيونج يانج صواريخ قصيرة المدى.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، أيضاً إن أحدث خطوة أقدمت عليها بيونج يانج تتنافى مع اتفاق عسكري بين الكوريتين.

وقالت متحدثة باسم رئاسة كوريا الجنوبية في بيان "نتوقع من كوريا الشمالية المشاركة بفعالية في الجهود الرامية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي على وجه السرعة".

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فيما قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن الصواريخ الكورية الشمالية لم تصل إلى أي مكان بالقرب من ساحل البلاد وأن اليابان لا تواجه أي تهديدات أمنية.

وأطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، صواريخ قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من عام وتأتي في وقت تسعى بيونج يونج إلى تصعيد الضغط على واشنطن بعد بلوغ المحادثات النووية طريقاً مسدوداً.