الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "فاني"

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "فاني" إلى ثمانية قتلى في الهند، حيث خلّف دماراً كبيرا ًوتسبب في سقوط الأشجار وهطول أمطار غزيرة، بعد أن ضرب ولاية هندية ثانية بعد يوم من وصوله لليابسة.

وأفادت وكالة "برس تراست" الهندية بمقتل ثمانية أشخاص بينهم مراهق وامرأة مسنّة كانت تعرّضت لنوبة قلبية في واحد من عدة ملاجئ تمت إقامتها.

فقد ضربت العاصفة الاستوائية القوية، التي كانت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 205 كيلومترات في الساعة، ولاية أوديشا الشرقية صباح أمس الجمعة.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية، فقد قُتل ثمانية أشخاص، لكن مسؤولين أكدوا حدوث ثلاث وفيات فقط وأكثر من 160 إصابة.

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وتسبب إعصار "فاني" في غرق قرى واقتلاع أعمدة الكهرباء وإجبار 1.2 مليون شخص على إخلاء منازلهم في ولاية أوديشا.

ووصل الإعصار ولاية البنغال الغربية المجاورة، صباح اليوم السبت، متسبباً في سقوط أمطار ما بين معتدلة وغزيرة، بما في ذلك في مدينة كولكاتا، عاصمة الولاية.

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وتم نقل عدة آلاف من الأشخاص المحتاجين بالإضافة إلى هؤلاء الذين يعيشون في مبان متهدمة إلى مراكز إيواء حكومية بالمنطقة. وتم وقف الرحلات الجوية والقطارات كإجراء احترازي.