القضاء الفلبيني يأمر الحكومة بحماية بحر الصين الجنوبي

أصدرت المحكمة العليا في الفلبين، أمراً يطالب الحكومة بـ"حماية والحفاظ على وإعادة تأهيل وإصلاح" البيئة البحرية في ثلاث مناطق تطالب الدولة بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ويغطي أمر المحكمة الصادر، أمس الجمعة، ثلاث مناطق هي: "سكاربورو شول" و"سكند توماس شول" و"ميسشيف رييف"

وجاء الأمر بعد تقديم عريضة من نشطاء بيئيين وصيادين، زعموا أن الحكومة الفلبينية فشلت في التصدي للتوغلات والأنشطة التدميرية من جانب الصين في المناطق الثلاث.

ومن بين الوكالات الحكومية التي ذكرت في الأمر التوجيهي وزارة البيئة والموارد الطبيعية ووزارة الزراعة والبحرية الفلبينية وحرس السواحل والشرطة الوطنية ووزارة العدل.

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