ترامب: بحثت "الخدعة الروسية" مع بوتن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه بحث "الخدعة الروسية" مع الرئيس فلاديمير بوتن ولكنه لم يناقش معه المخاوف المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وتحدث ترامب وبوتين هاتفياً لأول مرة منذ نشر تقرير روبرت مولر المحقق الأميركي الخاص بشأن التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016. ووجد تقرير مولر أن الحكومة الروسية تدخلت في الانتخابات" بأسلوب شامل وممنهج".

وأشار ترامب خلال لقاء مع الصحفيين لدى استقباله رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليجريني إلى أنه وبوتين لم يناقشا سوى ما خلص إليه مولر من أن ترامب لم يتواطأ مع روسيا في 2016.

وقال ترامب إن بوتين كان يتحلى بروح المرح على ما يبدو. وأضاف ترامب "قال تمخض الجبل فولد فأراً. ولكنه كان يعرف ذلك لأنه كان يعرف أنه لا يوجد أي تواطؤ على الإطلاق".

وعند الإلحاح عليه بشأن ما إذا كان قد حث بوتن على عدم التدخل في حملة الانتخابات المقبلة في 2020، التي يسعى فيها ترامب لإعادة انتخابه، قال ترامب إن هذه القضية لم يجر بحثها.

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وأضاف "لم نناقش ذلك. في حقيقة الأمر لم نناقش ذلك. ناقشنا خمسة أو ستة أمور".

وقال ترامب على "تويتر" إنه وبوتن ناقشا "الخدعة الروسية" من بين أمور أخرى تشمل الأسلحة النووية وكوريا الشمالية وفنزويلا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز الجمعة، أن ترامب أكد خلال مشاوراته الهاتفية مع بوتين والتي استمرت أكثر من ساعة، وتناولت أيضاً ملفي اوكرنيا وكوريا الشمالية، أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي".

من جهته، حرص الكرملين على التوضيح أن الاتصال جاء بمبادرة من واشنطن، لافتاً إلى أن بوتين شدد على أن "للفنزويليين وحدهم الحق في تقرير مستقبل بلادهم".