كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيول وواشنطن تتفقان على الرد بحكمة على إطلاق بيونج يانج الصواريخ الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أن وزير خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج وها، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتفقا اليوم السبت، على الرد "بحكمة" على عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.

وأجرى "كانغ" و"بومبيو" محادثة هاتفية بعد ساعات فقط من إطلاق بيونج يانج قذائفها في بحر اليابان.

وحسبما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء، قالت الوزارة، في بيان: "فيما يتعلق بإطلاق اليوم، وافق الجانبان على التعامل معه بحكمة ومواصلة التواصل مع مواصلة التحليل الإضافي".

وأضافت الوزارة، أن لي دو هون، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية لكوريا الشمالية والممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، أجريا محادثات هاتفية بعد الإطلاق.