كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تطلق صاروخا خاصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة يابانية ناشئة السبت بنجاح أول صاروخ خاص غير مأهول في تاريخ اليابان.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن عملية إطلاق الصاروخ "MOMO-3" الذي صنعته شركة "Interstellar Technologies" ، تمت من جزيرة هوكايدو شمالي اليابان.

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ووصل الصاروخ، الذي يبلغ طوله عشرة أمتار وقطره 50 سم، بنجاح إلى ارتفاع 100 كيلومتر، وحلق في الفضاء على مدار 10 دقائق قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ الثلاثاء الماضي إلا أن مشكلة تقنية ارجأت عملية الإطلاق إلى اليوم.

وتعد هذه المحاولة الثالثة لإطلاق الصاروخ بعد محاولتين فاشلتين في 2017 و2018، ففي المرة الأولى فقد الاتصال مع الصاروخ بعد إطلاقه وفي الثانية انفجر بعد 20 متراً من انطلاقه.