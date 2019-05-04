كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف موقعين شمال قطاعي غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف موقعين شمال قطاعي غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

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وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر" يقول " قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر".