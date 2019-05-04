كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: "ترامب" يشكك في مصداقية معلومات واشنطن الاستخباراتية عن فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في التشكيك في مصداقية معلومات واشنطن الاستخباراتية عن فنزويلا وقيادتها في ضوء الأحداث الجارية في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر لم تكشف هويتها.

وزعمت المصادر، أن شكوك "ترامب" كانت ناجمة عن حقيقة أن "الانتفاضة العسكرية التي قام بها زعيم المعارضة الفنزويلية والرئيس المعلن خوان جوايدو وبعض المسؤولين الأمريكيين كانوا يعولون على فشلهم في الحصول على القوة".

وحسب المصادر، دفع هذا "ترامب"، إلى "طرح أسئلة حول مدى موثوقية المخابرات الأمريكية التي أشارت إلى أن كبار أعضاء الدائرة الداخلية لمادورو يستعدون للانشقاق".

Advertisements

وأضافت المصادر، أن الرئيس الأمريكي ضغط أيضًا على مساعديه حول "مدى موثوقية المعلومات الواردة من جوايدو وفنزويلا وما إذا كان يتم تفسيرها بشكل صحيح".

وبشكل منفصل، أشارت المصادر، إلى أن "ترامب" كان يحث على توخي الحذر بين كبار المستشارين للمضي قدمًا ويعرب عن إحباطهم من أن بعض المساعدين يرفضون التدخل العسكري علنًا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

يأتي ذلك، بعد أن التقى مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبو ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان في البنتاجون يوم الجمعة لمناقشة الخيارات العسكرية في فنزويلا.