كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضائح قطر تستمر.. الإمارات تكشف المستور في جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضحت دولة الإمارات العربية المتحدة بالأدلة والحجج القانونية، أكاذيب عصابة الدوحة والادعاءات القطرية الكيدية، التي ادعت فيها حكومة الحمدين أن التدابير التي اتخذتها أبوظبي ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل - وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمعروفة باسم اتفاقية "CERD".

وسبق أن حددت اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري الـ3 من مايو، موعدا لمرافعة قطر في إطار شكاوى تقدمت بهما ضد السعودية والإمارات، زعمت فيها فرضهما "إجراءات تمييزية" قالت إنها أضرت بمواطني الإمارة الصغيرة.

وقدمت الإمارات للجنة الأممية خلال جلسة أمس، الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات، أن شكوى النظام القطري لا تستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدة أن هذا أسلوب قطري معتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية.

وتشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، بهدف صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة، بسبب دعم تنظيم الحمدين المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأوضحت دولة الإمارات في كلمتها جلال الجلسة الأممية، أن الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في أبوظبي، تأتي على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.

وأكدت أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في يونيو 2017، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي، في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، مشددة على أن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.

وأوضحت حكومة أبوظبي في موقفها بأنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات.

وتابعت "يجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017"، كما أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري"، ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأكد عبد الله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية، ممثل الدولة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، أن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة".

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وقال النقبي إن هذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، لكنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية.

وأضاف: "التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة، والتي تخص المواطنين القطريين، لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة، مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية".

كما لفتت دولة الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري، إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل قطر.

وحسب المسؤول الإماراتي فإن النهج الصحيح يقتضي أن تبت اللجنة في المسألة، قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.

وأوضح النقبي: "وقد وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقا للمادة ١٢ من الاتفاقية، رغم أن قطر قد تجاوزت اختصاص اللجنة، وذهبت لرفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية، لذا تجد قطر نفسها متخبطة، وفي موقف ضعيف أمام قوة الحجج التي قدمتها دولة الإمارات".

وشدد مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية، إلى أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها، من قبل حكومة أبوظبي، سهلت من إجراءات التعامل مع المواطن القطري، مضيفا: "كما أشارت دفوعنا إلى أن الخلاف الأساسي هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والإرهاب للحكومة القطرية".

واعتبر النقبي أن نظام قطر اختار أسلوب رفع الشكاوي، اعتقادا منه بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي، سيسبب الضرر للدول المقاطعة، لكن الحقيقة أنه "كان من الأجدر أن تقوم الدوحة بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، حيث نري اليوم أن توجه رفع الشكاوي يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها".

وتعد الشكوى القطرية هذه، الثانية التي تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ديسمبر 1962، فيما تعد فلسطين الدولة الأولى التي حركت شكوى مماثلة ضد التمييز العنصري الإسرائيلي أمام هذه اللجنة.

يشار إلى أن مصر والسعودية والبحرين والإمارات تقاطع قطر منذ 5 يونيو 2017 وتتهمها بدعم الإرهاب وإيواء جماعات إرهابية.