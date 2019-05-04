مانشستر يونايتد يحدد ثمنا باهظا للتخلي عن بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد وضع ثمنا باهظا للاستغناء عن نجمه الفرنسي، بول بوغبا، المطلوب بشدة من ريال مدريد هذا الصيف.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مانشستر يونايتد بات مستعدا للاستماع للعروض بشأن بوغبا، بشرط ألا تقل عن 160 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي ضعف المبلغ الذي دفعه لاستقطابه من يوفنتوس، عام 2016 (89 مليون إسترليني).

ويتبقى عامان في عقد بوغبا مع يونايتد، وصرح المدرب النرويجي، أولي جونار سولسكاير، بأنه لا ينوي التخلي عنه.

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وكان اللاعب قد أثار اهتمام برشلونة، في صيف العام الماضي، بعد أدائه المميز في كأس العالم 2018.

لكن الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، أفسد حينها مخططات الصفقة، التي أعدها وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا.

وصرح الدولي الفرنسي في وقت سابق، بأن اللعب تحت قيادة مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سيكون حلما.