ريال مدريد يقترب من إبرام أولى صفقاته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني اقترب من إبرام أولى صفقاته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن النادي الملكي بصدد التعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد التوصل لاتفاق على قيمة الصفقة.

وأشارت الشبكة إلى توصل الريال لاتفاق مع فرانكفورت على ضم الدولي الصربي مقابل 60 مليون يورو، على أن يوقع اللاعب على عقد لمدة 6 سنوات.

ومن المقرر حصول بنفيكا البرتغالي على 20% من قيمة بيع صاحب الـ21 عامًا لنادي العاصمة الإسبانية.

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وكان فرانكفورت قد تعاقد مع يوفيتش قبل أسبوعين، بتفعيل بند خيار الشراء في عقد إعارته من بنفيكا، بعدما أمضى موسمين ضمن صفوفه.

ومن المتوقع أن يصبح يوفيتش ثالث صفقات الريال هذا الصيف، بعدما تعاقد النادي مع إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي ورودريغو لاعب سانتوس البرازيلي.

يذكر أن يوفيتش، نجح في تسجيل 26 هدفًا وصنع 7، خلال 42 مباراة خاضها مع فرانكفورت هذا الموسم.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن فرانكفورت طلب التعاقد مع ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد، لتعويض الرحيل المنتظر ليوفيتش، في ظل عدم مشاركة مهاجم الملكي بصفة منتظمة مع فريقه.