انت الان تتابع تفاصيل خبر كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى وأمريكا تعلِّق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 09:51 صباحاً - أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عدداً من الصواريخ قصيرة المدى قبالة سواحلها الشرقية، لأول مرة منذ أكثر من عام.

وقالت رئاسة أركان القوات المسلحة بكوريا الجنوبية في بيان لها: "أطلقت كوريا الشمالية عدداً من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو في اتجاه الشمال الشرقي"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأردفت أن الصواريخ عبرت ما بين 70 و200 كيلومتر فوق بحر اليابان، لافتةً إلى أن إطلاق الصواريخ ربما يعدُّ مؤشراً على تزايد إحباط بوينغ يانغ من توقف المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وعدم اتخاذ خطوات ملموسة نحو تخفيف العقوبات عنها.

من جانبها، علَّقت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، على إطلاق الصواريخ، قائلة: "نحن على دراية بتصرفات كوريا الشمالية، وسنواصل مراقبة الوضع كأمر ضروري".

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وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح الشهر الماضي، بأنَّ عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "سيكون فكرة جيدة".

والتقى ترامب وكيم مرتين: الأولى بهانواي في فبراير 2019، والثانية بسنغافورة في يونيو 2018، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في نوفمبر 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها، كيم جونغ أون، بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات، ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.

هذا وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات، لتنفيذ الاتفاق الذي توصلتا إليه في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.