انت الان تتابع تفاصيل خبر رسالة إيرانية حادة للبحرين.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 09:51 صباحاً - أوصى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الجمعة، مسؤولي البحرين بأن "يعرفوا حدودهم وحجمهم عند تهديد الأكبر منهم"، على حد قوله.

جاء ذلك في تصريح للتلفزيون الحكومي الإيراني، رداً على تصريحات وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، التي شدد فيها على "عدم السماح لإيران بإغلاق مضيق هرمز حتى ليوم واحد".

وقال موسوي: إن "إيران تؤكد أمن مضيق هرمز بوصفه شرياناً رئيساً لنقل الطاقة بالعالم، لطالما يتم تأمين مصالح الشعب الإيراني من خلال هذا المضيق المهم والحيوي".

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واستدرك قائلاً: "لكن انطلاقاً من مبدأ حسن النية وحق الجوار، نوصي مسؤولي هذا البلد (البحرين) بأن يعرفوا حدودهم وحجمهم عند تهديد الأكبر منهم".

وكان "آل خليفة" قد صرح لصحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس، بأنه "لا يمكن السماح لإيران بأن تغلق مضيق هرمز حتى ليوم واحد"، معتبراً تهديدات طهران بإغلاق المضيق "موجَّهة ضد كل بلدان الخليج".

ومؤخراً، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية، فيما يبدو أنه ردٌّ على التحرك الأمريكي المتمثل بإنهاء الإعفاءات من صادرات النفط الإيرانية.

وفي 22 أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف هذه الإعفاءات اعتباراً من 2 مايو 2019، والتي كانت 8 بلدان حصلت عليها في 5 نوفمبر 2018.