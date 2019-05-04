اليابان : لا نواجه تهديدات أمنية من صواريخ كوريا الشمالية

المناطق - طوكيو

قالت وزارة الدفاع اليابانية اليوم إن الصواريخ الكورية الشمالية لم تصل إلى أي مكان بالقرب من ساحل البلاد وأن اليابان لا تواجه أي تهديدات أمنية.

وكانت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قد ذكرت أن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أنها لم ترصد أي إشارات تشير إلى أن أيًا من الصواريخ الكورية الشمالية قصيرة المدى التي تم إطلاقها قد وصلت إلى أو حول أراضي اليابان أو المنطقة الاقتصادية الخالصة البالغ طولها 200 ميل بحري.

وبينت الوزارة أن اليابان في هذه المرحلة لا تواجه وضعًا قد يشكل أي خطر فوري على أمنها القومي.