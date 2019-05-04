وفي إخطار منفصل أرسلته وزارة الخارجية للكونغرس تم إعطاء موافقة أيضا للبحرين لشراء أسلحة مختلفة لدعم أسطول طائراتها من طراز "إف-16 بلوك 70" و"إف-16 في" بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون دولار.
وتشمل هذه الصفقة 32 صاروخا من طراز "أي آي إم-9 إكس" و20 صاروخا من طراز "أي جي إم-84 بلوك 2 هاربون" و100 قنبلة "جي بي يو-39"، وهي قنابل صغيرة الحجم تبلغ زنتها 250 رطلا، وذخائر أخرى.
وفي إخطار ثالث لوزارة الخارجية تم إعطاء دولة الإمارات موافقة على صفقة قيمتها 2.73 مليار دولار لشراء صواريخ باتريوت ومعدات مرتبطة بها تشمل 452 (بي أي سي-3) و(إم إس إي) والمعدات المرتبطة بها.
وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة.
وهذا يعني أن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بأنها توافق على بيع هذه الأنواع من الأسلحة لتلك الدولتين الخليجيتين، ولكن ذلك لا يشير إلى أنه تم التوقيع على العقود الخاصة بهذه الصفقات.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية توافق على بيع منظومات دفاعية متطورة للبحرين والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.