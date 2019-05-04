إسرائيل تكشف عن أحدث تعداد لسكانها

ووفقا للبيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، بلغ عدد سكان إسرائيل حوالي 9.009.000 نسمة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الإحصائية كشفت أن نحو 6.65 مليون إسرائيلي هم من اليهود، بنسبة 74 بالمئة من السكان ككل.

وأوضحت أن عدد السكان اليهود في إسرائيل ارتفع بمقدار مليون شخص خلال السنوات العشر الماضية.



وفي المقابل، بلغ عدد الأقلية العربية في إسرائيل، التي تضم مسلمين ومسيحيين ودروز، 1.878.600 شخص، أي حوالي 21 بالمئة من السكان.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، فقد ارتقع عدد السكان العرب في إسرائيل بحوالي 400 ألف شخص خلال السنوات العشر الماضية.



وبين عامي 2008 و2018، زاد عدد السكان العرب بنسبة 21 بالمئة، وهي زيادة أسرع بقليل من عدد السكان اليهود، الذي نما بنسبة 17.5 بالمئة.

وأشارت الصحيفة إلى نسبة الـ5 بالمئة المتبقية من سكان إسرائيل، تتكون من أقليات عرقية ودينية مختلفة.

