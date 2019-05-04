قطر تستغل إعادة إعمار العراق لإنقاذ شركات الحرس الثوري الإيراني

أصبحت إعادة إعمار المناطق التي تضررت في الحرب على تنظيم داعش، هي البوابة الوحيدة المتاحة أمام قطر لإيجاد دور لها في العراق، حيث باتت حكومة الدوحة تستخدمها من حين لآخر للتزلف إلى حكومة بغداد، بعدما أغلق في وجهها كل الطرق التي سعى فيها نظام الحمدين لاستمالة بلاد الرافدين إلى محور الشر "تركيا - قطر - إيران"،وفقا لقطر يلكيس.

وعاد خالد بن حمد السليطي، سفير تميم العار في بغداد، ليجدد حديثه المتكرر عن استعداد إمارته الصغيرة، للمساهمة في عملية إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، والتي تمت استعادتها من قبضة تنظيم "داعش".

وخلال لقاء جمعه بالرئيس العراقي، برهم صالح، واصل مندوب الحمدين وصلة التزلف إلى بغداد، حيث نقل دعوة من تميم بن حمد، للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة الـ(19)، المزمع عقده يومي 14 و15 ديسمبر المقبل.

وأكد السليطي وفق بيان للرئاسة العراقية دعم قطر للعراق، وحرصها على تفعيل العمل الثنائي بما يخدم العلاقات المشتركة وديمومتها.

وكثف تنظيم الحمدين ممارسة ألعابه القذرة، وأطلق مجموعة من الأكاذيب والادعاءات، لتنفيذ خطة نظام الملالي الخبيثة في دعم الإرهاب بالعراق، تحت غطاء المساعدات وإعادة الإعمار.

وادعى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله الرئيس العراقي، برهم صالح، ان الدوحة على استعداد لاستثمار مليار دولار في البنية التحتية في العراق في إطار إعادة الإعمار.

جاء ذلك عقب زيارة للرئيس العراقي برهم صالح مع وفد حكومي رفيع المستوى، في يناير الماضي، إلى الدوحة، لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث بحث "صالح" مع تميم العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها في المجالات السياسية والاقتصادية والنقل والطاقة.

وكان وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، قد كشف أن قطر اقترحت أن تكون بغداد "ترانزيت" لمرور البضائع من تركيا إلى الدوحة، مؤكدا أنه بصدد بحث هذا الموضوع في زيارته القادمة إلى العاصمة القطرية.

وقال الحكيم إن وزير خارجية قطر زار العراق وعرض المساهمة في إعادة الإعمار والاستثمار، كما طلب إمكانية مساهمة بغداد في عبور السلع التي تستوردها الدوحة بكثافة من تركيا، لتمر عبر البصرة إلى قطر في طريق قصير.

وأشار الوزير العراقي إلى أن المشكلة التي كانت تواجه بغداد، هي عدم توحيد الرسوم الجمركية مع باقي الدول المجاورة، موضحا أن هذه الخطوة تمت، وأنه سيبحث مشروع "الترانزيت" تفصيلا في زيارته القادمة إلى الدوحة.

وكانت أحزاب سياسية عراقية رفضت اقتراح النظام القطري بانضمام العراق إلى تحالف خماسي يضم إيران وتركيا والنظام السوري إلى جانب قطر، في إطار زيارة مفاجئة قام بها وزير الخارجية العراقي محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى بغداد، قبل شهرين، بعد ساعات من إعلان تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما أشارت مصادر عراقية، إلى أن قطر تهدف من خلال التدخل في العراق بحجة الإعمار، إلى إنقاذ الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بعد قرار الإدارة الأمريكية إدراجه على لائحة الإرهاب.

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ولا يتوانى نظام تميم عن نجدة حليفه الملالي، سعيا لرد الجميل له بعد أن ارتمى في أحضانه عقب المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعم الإرهاب.

وتسعى إيران هذه الأيام للتحايل على العقوبات الأمريكية، وذلك من خلال تنفيذ مخطط صاغته منذ فترة للاستفادة من جهود إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش.

فقد كشفت مصادر عراقية أن طهران استعانت بميليشيات الحشد الشعبي وبعض قادة ما يعرف بالحشد العشائري من السنة، لإحكام السيطرة على المفاصل الأمنية للمناطق المحررة من تنظيم داعش، تمهيدا لتنفيذ مشاريع اقتصادية عبر شركات إيرانية ستتولى إعادة إعمار تلك المناطق.

ولم تجد طهران أفضل من الدوحة لتنفيذ هذا المخطط، حيث كونت إيران تكتلات سياسية موالية لها في البرلمان، مثل كتلة "بناء" بزعامة جمال الكربولي ورئيس تحالف المحور الوطني خميس الخنجر المدعوم من قطر، من أجل إحالة مشاريع إعادة الإعمار إلى شركاتها.

وكان الخنجر قد استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل أيام في بغداد، وهي الزيارة التي لم تكن مجدولة مسبقا، وارتبطت بمباحثات مع المسؤولين العراقيين بشأن اعتماد المصارف القطرية بديلا للتحويلات المالية إلى طهران، بعد إعلان بغداد التزامها بالعقوبات المصرفية الأمريكية على النظام الإيراني.

كما أوضحت المصادر أن طهران تعتزم إرسال شخصيات ووفود سنية عراقية إلى عدد من الدول العربية في محاولة للحصول على منح وأموال بدعوة مساعدة المناطق المحررة، قبل إسناد المشروعات إلى شركات تعمل من الباطن لصالح شركات إيرانية مشمولة بالعقوبات الأمريكية.

وبعد نجاح الجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي في دحر تنظيم داعش في عدد من المحافظات، انتهاء بإعلان تحرير الموصل في يوليو 2017، سارعت طهران إلى حجز مقعد لها على طاولة مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي رعته الكويت في فبراير 2018.

ووسط تعهدات من دول عدة تقديم ما مجموعه 30 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب على داعش في العراق، لم تقدم طهران أي وعود واكتفت بحضور المؤتمر فقط، وهو ما أرجعه مراقبون إلى تركيز النظام الإيراني على الظفر بأموال المانحين عبر الشركات الإيرانية التي سيسند إليها مهمة تنفيذ المشروعات عبر أذرع إيران العسكرية والسياسية بالعراق، أو عبر غطاء قطري للتحايل على العقوبات الأمريكية.

وأصبح الخط الفاصل بين الشركات الخاصة وتلك التي تديرها الدولة في إيران غير واضح، حيث يهمين الحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، على الاقتصاد، بينما تعمل الشركات التابعة له تحت أسماء مزيفة داخل وخارج البلاد.

ويمكن النظر إلى ما حدث في سوريا ولبنان على أنه نموذج لما سيحدث في الموصل والمناطق المحررة بالعراق، فقد وقعت طهران العديد من الاتفاقيات مع دمشق، بما في ذلك بناء شبكة للهاتف المحمول إضافة إلى مشروعات في مجالات التعدين والزراعة.

وكان خبراء اقتصاديون في إيران قد أشاروا إلى أن قرب إيران جغرافيا من الموصل سيسمح للشركات الإيرانية بتنفيذ مشاريع البناء بتكلفة أقل، مما سيسهم في تصدير العديد من السلع الراكدة حاليا في إيران بسبب التدهور الاقتصادي، مثل الأسمنت والبلاط ومواد البناء الأخرى.