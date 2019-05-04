غوايدو: مادورو يُخضع كبار العسكريين لجهاز كشف الكذب

اسماء السيد - كراكاس: اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الجمعة الرئيس نيكولاس مادورو بأنه أخضع كبار قادة الجيش لجهاز كشف الكذب من أجل ضمان ولائهم، بعد "المحاولة الانقلابية" الثلاثاء.
واعتبر غوايدو أنّه "لا توجد أيّ ثقة" داخل النظام، داعيًا إلى التظاهر "في شكل سلمي" السبت أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش، الفريق الرئيس في السلطة، بالتخلي عن مادورو.
وكان مادورو أعلن الثلاثاء "إحباط" انتفاضة عسكرية نفّذتها ضدّ حكمه مجموعة صغيرة من العسكر المؤيّدين لخصمه غوايدو، متوعّدًا المتورّطين في هذه "المحاولة الانقلابية" بملاحقات جزائية.
تصاعد التوتر في فنزويلا في هذا العام بعدما أعلن غوايدو، رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، في 23 يناير نفسه رئيسًا بالوكالة بموجب الدستور، معتبرًا أنه أعيد انتخاب مادورو عن طريق التزوير خلال العام الماضي.
وسارعت الولايات المتحدة وعدد من كبرى دول أميركا اللاتينية، بينها البرازيل والبيرو وتشيلي، إلى دعم غوايدو، تبعتها بعد ذلك دول عدة من الاتحاد الأوروبي.
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