دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يقول إنه أجرى حديثا طويلا وطيبا مع بوتين

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدة قضايا بدءا بكوريا الشمالية وأوكرانيا وفنزويلا وانتهاء بالتجارة والأسلحة النووية.

وفي عدد من التغريدات تطرق ترامب إلى حديث الزعيمين عن التحقيقات الأمريكية في المزاعم بتدخل روسي في النظام السياسي الأمريكي بما في ذلك انتخابات الرئاسة في 2016 قائلا إنهما بحثا "الأكذوبة الروسية".

وكتب ترامب "أجريت حوارا طويلا وطيبا جدا مع الرئيس الروسي بوتين. كما قلت دائما، قبل بدء حملة الاضطهاد بفترة طويلة، إن إقامة علاقات جيدة مع روسيا والصين والجميع أمر جيد وليس أمرا سيئا".

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)