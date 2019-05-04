الجيش الليبي يتصدى لهجوم تعرضت له المنطقة العسكرية في مدينة سبها

أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي، تصديه للهجوم المسلح الذي تعرضت له المنطقة العسكرية في مدينة سبها فجر اليوم .
وأوضح ان "وحدات الجيش الوطني الليبي في مدينة سبها قد تصدت لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية سبها"، مضيفا، " ما أن تحركت المجموعة المسلحة بقيادة حسن موسى ومن يسانده برماية عشوائية واقتراب مجموعة أخرى من المطار ، تم صد الهجوم".
من جهة أخرى أفاد مصدر عسكري لوكالة سبوتنيك عن وصول دعم وتعزيزات للمنطقة العسكرية بمدينة سبها في ليبيا.
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