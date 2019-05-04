ستريدا جعجع: نجاح مهرجاناتنا يحتّم علينا أن نكون على قدر المسؤولية

أشارت رئيسة لجنة "​مهرجانات الأرز​ الدوليّة" النائب ​ستريدا جعجع​ خلال الاجتماع الذي عقدته في ​معراب​ لفريق عمل مهرجان الأرز إلى أن "نجاح مهرجاناتنا يحتّم علينا أن نكون على قدر المسؤولية التي تتزايد مع كل موسم، بحيث أننا بتنا محط أنظار كبريات الشبكات الإعلامية العالمية منها الـCNN والـ24 France، اللتان ستنقلان مقاطع من الحفل الذي سيحييه الفنان العالمي اندريا بوتشللي بتاريخ 29 حزيران المقبل، لذلك علينا أن نهتمّ بأدقّ التفاصيل للإرتقاء بمستوى الحدث أكثر وأكثر".

وشددت جعجع على أنها "فخورة بكل فريق العمل الذي يُظهر كما كل عام تعاوناً وانسجاماً متكاملاً للوصول الى ما حققناه معاً من إنجازات لمنطقتنا ول​لبنان​ عامة.. من هنا نلتقي بشكل شبه متواصل مع كل المشاركين معنا هذا العام من فنانين وتقنيين والفريق اللوجستي والتنظيمي، ولأن أرز الرب يستحق .. فلبنان يستحق..".

تجدر الاشارة الى أن هذا الاجتماع جاء في اطار التحضيرات الجارية على كل المستويات المتعلّقة بالمهرجان، بغية المحافظة على نجاح هذا الحدث الذي أصبح يُعتبر محطة فرحٍ وتفاؤل وإلتقاء لكل اللبنانيين بكل أطيافهم، حيث أن صداه يتزايد عاماً بعد عام على المستوى الدولي والعالمي، وانسجاماً مع ما يتأمَّله ​اللبنانيون​ بصيفٍ واعد هذا العام لناحية النشاط السياحي الذي ينعكس ايجاباً على الحركة الإقتصادية في لبنان خاصة مع إعادة قدوم الزائرين من الأخوة العرب إلى ربوع لبناننا الحبيب.