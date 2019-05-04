نقولا نحاس: الموازنة المعروضة حاليا لا تعالج المشاكل التي نعاني منها

اشار النائب نقولا نحاس الى ان الموازنة المعروضة حاليا لا تعالج المشاكل التي نعاني منها، وهناك ابواب مناسبة وملائمة الا ان المشكل الرئيسي لم يتطرق له احد، ونحن لدينا نفس النظام يراكم الديون منذ سنوات.
واوضح نحاس في حديث اذاعي، انه ليس من المهم وعد الناس، بل الوفاء بالوعود، ولفت الى ان هناك سؤال يطرح هل نستطيع تأمين معاشات للموظفين؟ واكد انه في هذا الموضوع لا سياسة بل واقع يجب ان ندرسه، وتمنى على الجميع قراءة فلسفة الموازنة، ورغم كل ما قمنا به هناك عجز.
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