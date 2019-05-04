باسيل يبدأ جولته في قضاء جبيل بلقاء في مركزية هيئة القضاء

وصل وزير الخارجية والمغتربين رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ إلى مدينة جبيل ضمن جولة يقوم بها على القضاء، مستهلا الزيارة بلقاء في مركز هيئة القضاء.

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