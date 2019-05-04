نديم المنلا: لبنان يستطيع تخفيض العجر الى ما دون الـ 5 بالمئة خلال السنوات القادمة

اشار مستشار رئيس الحكومة نديم المنلا الى ان "سيدر" لم يطلب من الدولة ال​لبنان​ية شيء، بل لبنان توجه للمجتمع الدولي بتقديم عدد من الاجراءات، وقد التزم ​المجتمع الدولي​ بتقديم قروض بقيمة 11 مليار و200 مليون دولار للسنوات الخمس المقبلة.

واوضح الملا في حديث اذاعي، ان هناك تصحيح مالي ولبنان يستطيع تخفيض العجر الى ما دون الـ 5 بالمئة خلال السنوات القادمة، وهذا ما يجعل لبنان ضمن مصاف الدول المقبول عجزها عالميا، واي دولة بنسب عجز تصل الى 12 و13 بالمئة غير قابلة للاستمرار.

واكد انه منه الذهاب الى "سيدر" رأينا الامور تتفاقم، لا سيما وان المنطقة حولنا تتغير، ونموذج الاقتصاد القديم يتغير القائم على تصدير الطاقات الشبابية التي كانت تمول العجر في ميزان المدفوعات، والبداية هي في لجم العجز في موازنة الدولة. واكد انه على لبنان اعادة تنشيط ​القطاع الخاص​.