روكز: هناك اصرار على منع المساس بحقوق العسكريين وموظفي القطاع العام

اشار النائب شامل روكز الى اننا مصرين على منع المساس بحقوق العسكريين وموظفي القطاع العام، وهذه الامور يجب الانتباه لها والحفاظ على معنويات وحقوق العسكريين والقضاة، واكد ان فلسفة الموازنة القائمة على الاقتطاع من القطاع العام يجب ان تتغير نحو محطات الهدر والفساد.
واعتبر روكز في حديث اذاعي، ان هناك مواقف في الكواليس تتحدث عن مد اليد على القطاع العام والعسكريين. ولفت الى ان الرئيس ميشال عون اكثر فهم يتفهم موضوع الكرامة والمعنويات والحقوق للعسكريين، ولا مشكل في الموضوع في اللقاء بشكل مباشر.
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