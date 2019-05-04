روكز: هناك اصرار على منع المساس بحقوق العسكريين وموظفي القطاع العام

اشار النائب ​شامل روكز​ الى اننا مصرين على منع المساس بحقوق العسكريين وموظفي ​القطاع العام​، وهذه الامور يجب الانتباه لها والحفاظ على معنويات وحقوق العسكريين والقضاة، واكد ان فلسفة ​الموازنة​ القائمة على الاقتطاع من القطاع العام يجب ان تتغير نحو محطات الهدر و​الفساد​.

واعتبر روكز في حديث اذاعي، ان هناك مواقف في الكواليس تتحدث عن مد اليد على القطاع العام والعسكريين. ولفت الى ان ​الرئيس ميشال عون​ اكثر فهم يتفهم موضوع الكرامة والمعنويات والحقوق للعسكريين، ولا مشكل في الموضوع في اللقاء بشكل مباشر.