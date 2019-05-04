الحجار شكر الحريري على معالجة التلوث النفطي على شاطىء جدرا

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على موتقع التواصل الاجتماعي إلى انه متابعة لموضوع معالجة ​التلوث النفطي​ في ساحل ​الجية​ - جدرا، وبعد تكليف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ​الهيئة العليا للاغاثة​ بتغطية نفقات إزالة الرواسب، سيتم اليوم الإطلاع على الموقع وإعلان التدابير المفترض إجراءها. شكرا دولة الرئيس سعد الحريري لسرعة التحرك".

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