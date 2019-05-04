كوريا الشمالية تجدد تجاربها الصاروخية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جددت كوريا الشمالية، اليوم السبت، تجاربها الصاروخية في اتجاه بحر اليابان، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من عام.

وبحسب الجيش الكوري الجنوبي، فإن بيونغ يانغ أطلقت، صباح اليوم، صواريخ قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان.

وقالت رئاسة أركان القوّات المسلّحة الكوريّة الجنوبيّة في بيان إنّ كوريا الشماليّة "أطلقت عددا من الصّواريخ القصيرة المدى من شبه جزيرة هودو قرب مدينة وونسان الساحليّة، في اتّجاه الشمال الشرقي، اليوم بين الساعة 09:06 (00:06 ت غ) والساعة 09:27".

وأضافت أنّ الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان.

ولاحقا قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز "نحن على عِلم بتصرفات كوريا الشمالية هذه الليلة. سنُواصل المراقبة".

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وقد فترت العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ فشل قمة هانوي في شباط/ فبراير الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتعثر هذا اللقاء، وهو الثاني بعد القمة التاريخية في حزيران/ يونيو 2018، بسبب خلاف، حيث طالب الرئيس الكوري الشمالي برفع العقوبات البالغة الأهمية في نظر الرئيس الأميركي، في مقابل البدء بنزع السلاح النووي.

وزاد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، الجهود الدبلوماسية لمحاولة إحياء الحوار، لكن بيونغ يانغ لم تستجب.

وقالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، الثلاثاء، "قرارنا على صعيد نزع السلاح النووي لا يزال ساريا وسنطبقه عندما يحين الوقت" لكن "ذلك لن يكون ممكنا إلا إذا أعادت الولايات المتحدة النظر في حساباتها الحالية وأعادت صياغتها".

وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد اعتبر خلال قمة عقدها في الآونة الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ الولايات المتحدة تصرّفت "بسوء نيّة" أثناء لقائه ترامب في هانوي في شباط/ فبراير، مشيرا إلى أنّ الوضع في شبه الجزيرة الكورية وصل إلى "نقطة حرجة".