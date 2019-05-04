تحسبا من التصعيد: إغلاق الطرقات الرئيسية في غلاف غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، السبت، عن إغلاق شاطئ "زيكيم" أمام الزوار، وإغلاق عدة محاور سير قريبة من قطاع غزة، وذلك في أعقاب التصعيد الذي حصل يوم أمس الجمعة، والذي استشهد خلاله 4 فلسطينيين، وأصيب نحو 60 آخرين، في حين أصيب اثنان من جنود الاحتلال.

وبحسب بيان الجيش فقد تم إغلاق كل الطرق المؤدية إلى الشوارع الواقعة غربي شارع "232".

وأعلن الجيش أيضا منع الدخول إلى عدد من التلال والمواقع القريبة من الحدود مع قطاع غزة، بضمنها مواقع قريبة من "سديروت".

كما أغلق الجيش المدخل الرئيسي لـ"موشاف نتيف هعسراه" الواقع شمال قطاع غزة، ويتم الدخول إليه عن طريق شارع بديل في شماله.

في المقابل، دعت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الجمعة، الحالات العسكرية كافة لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت الغرفة في بيان صحفي مقتضب "أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا فإن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تدعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم العدو".

وكان قد أصيب، يوم أمس الجمعة، ضابط ومجندة بصورة متوسطة وطفيفة في إطلاق نار قرب السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن الجيش رد بقصف جوي لموقع عسكري تابع لحركة حماس. وبحسب تقارير فلسطينية فإن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانها باتجاه متظاهرين فلسطينيين شرقي مخيم البريج في وسط قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران جيش الاحتلال، وإصابة اثنين آخرين. واستشهد لاحقا فلسطيني ثالث بنيران الاحتلال في المواجهات التي وقعت شرقي خان يونس. ولاحقا أعلنت وزارة الصحة عن شهيد رابع متأثرا بإصابة خلال المواجهات وسط قطاع غزة.