حالة الطقس: لطيف وغائم جزئيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، لطيفا وغائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.
ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 22 – 11، الخالصة (كريات شمونه) 26 – 13، صفد 20 – 12، طبرية 28 – 14، الناصرة 22 – 11، حيفا 22 – 13، يافا 22 – 14، القدس المحتلة 21 -13، عسقلان 21 – 14، عين جدي (البحر الميت) 29 – 22، بئر السبع 26 – 12، أم رشرش (إيلات) 33 – 21.
أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يكون الجو صافيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتكون فوق المعدلات السنوية في غالبية أنحاء البلاد.
ويوم الإثنين يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.
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