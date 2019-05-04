انت الان تتابع تفاصيل خبر أسلحة أمريكية جديدة لدولتين خليجيتين تشاركان بقتل اليمنيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 08:45 صباحاً - وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، على بيع الإمارات والبحرين اللتين تشاركان في حرب السعودية باليمن، أسلحة بقيمة نحو ستة مليارات دولار.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت الكونغرس بموافقة وزارة الخارجية على المبيعات المحتملة للأسلحة.

وأشارت إلى أن الوكالة أرسلت خطاباً منفصلاً إلى الكونغرس عن كل من مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها.

وأوضح أن قيمة الأسلحة الموافق عليها بلغت خمسة مليارات و958 مليون دولار، "ومن المحتمل بيعها للإمارات والبحرين".

وتتضمن الأسلحة الممكن بيعها للبحرين معدات مدمجة مع أنظمة صواريخ باتريوت، إضافة إلى أنظمة أسلحة لاستخدامها في طائرات (F-16).

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من المتوقع أن تحصل الإمارات على أنظمة صواريخ باتريوت ومعدات إضافية مدمجة في هذه الأنظمة مقابل مليارين و730 مليون دولار.

وفي الشهر الماضي، باعت الإدارة الأمريكية، المملكة العربية السعودية منظومة دفاع جوي صاروخي (ثاد) بقيمة مليارين و400 مليون دولار.

وتشارك الدول الثلاث في تحالف عسكري تقوده الرياض في اليمن، منذ مارس 2015، ضد مليشيا الحوثي المتهمة بتلقي دعم من إيران.

وهذا التحالف متهم بشن غارات على مدنيين يمنيين، خلال سنوات الحرب الأربع، والتي أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد الملايين.

وتطالب منظمات حقوقية أمريكا ودولاً أخرى بوقف تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في تحالف السعودية والإمارات؛ نظراً لاستخدامها في قتل أبرياء.