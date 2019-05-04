انت الان تتابع تفاصيل خبر اليمن.. مقتل 6 مدنيين في تفجير يشتبه بأنه لـ"القاعدة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 08:45 صباحاً - قُتل 6 مدنيين على الأقل، بينهم أطفال، مساء أمس الجمعة، في انفجار قنبلة على جانب طريق يعتقد أن تنظيم القاعدة قد زرعها في منطقة بجنوب شرق اليمن.

وذكر مصدر أمني لوكالة "رويترز" أن 6 آخرين على الأقل أصيبوا في الانفجار، وهو ثاني هجوم خلال أقل من أسبوع بقرية القطن في محافظة حضرموت.

واستغل "القاعدة" الحرب المندلعة بين الحوثي المتحالفة مع إيران، وتحالف السعودية والإمارات الداعم لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي .

وينشط التنظيم في عدة محافظات بالجنوب والشرق منها أبين وشبوة والبيضاء.