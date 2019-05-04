انت الان تتابع تفاصيل خبر اجتماع في "البنتاغون" يناقش الخيارات العسكرية بفنزويلا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 08:45 صباحاً - قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس، دونالد ترامب، عقد اجتماعاً في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ لمناقشة الخيارات العسكرية تجاه الأزمة المستمرة في فنزويلا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أن الاجتماع جرى بحضور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، ومستشار الأمن القومي لترامب، جون بولتون، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول، الجمعة.

وأشار إلى أن اجتماعاً مماثلاً عقد الأربعاء الماضي، وأن شاناهان نشر تعليقاً حول فنزويلا عبر حسابه في موقع "تويتر"، عقب الاجتماع المذكور.

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من جانبه قال شاناهان في تغريدته: "إن هذه القضية نضال الحرية ضد البلطجة. نقيّم مع الرئيس ترامب كل الخيارات لصالح شعب فنزويلا".

والثلاثاء، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين، مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، على تنفيذ محاولة انقلاب، في حين أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.

واتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، البيت الأبيض، بزعامة ترامب، ومستشاره بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توتراً على أثر زعم زعيم المعارضة، خوان غوايدو، أحقيته في تولي الرئاسة مؤقتاً، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ولقي على أثر ذلك دعما كبيراً من ترامب.