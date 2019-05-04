انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يهاتف بوتين لأول مرة منذ صدور تقرير "مولر" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 08:45 صباحاً - هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة منذ صدور التقرير المتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، التي قالت إن المكالمة تجاوزت الساعة، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتيد برس" الأمريكية.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال إمكانية تمديد اتفاق قائم بين البلدين حول الأسلحة النووية، أو عقد اتفاق جديد قد يتضمن مشاركة الصين.

كما تطرقا إلى الأزمة السياسية في فنزويلا، ومسألة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، حسب المصدر ذاته.

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وقالت ساندرز إنّ الرئيسين تناولا بشكل "مختصر جداً" التحقيق الذي أجراه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، وكذلك الصراع في فنزويلا.

وفي 18 أبريل المنصرم أفاد وزير العدل الأمريكي بيل بار، أن التقرير النهائي لـ"مولر" يثبت عدم وجود دليل على تورط أعضاء حملة ترامب مع روسيا، خلال انتخابات 2016.

وأنهى "مولر" الذي كان مديراً للمكتب الفيدرالي، في مارس الماضي، 22 شهراً من التحقيقات تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، و6 مساعدين لترامب بـ"اختلاس أموال".

وقام مولر الذي بقي بعيداً عن الضجة السياسية والإعلامية بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.