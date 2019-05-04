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وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على "تويتر"، إن كل الأشخاص الذين نقلوا إلىمستشفى للعلاج، وعددهم 21 شخصا، حالتهم جيدة.
وأضاف أن "الطائرة لم تغرق، والجميع أحياء وتم حصرهم".
وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران "ميامي إير إنترناشيونال"، وهي مستقرة في مياه ضحلة، وسليمة تماما.
وقال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأميركية في جاكسونفيل، إن "الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا، انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج، في نحو الساعة 9.40 مساء بالتوقيت المحلي".
وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على "تويتر" إن كل الموجودين على متن الطائرة "أحياء وتم حصرهم، لكن الأطقم تسيطر على وقود الطائرة لمنعه من التسرب في الماء".
و"ميامي إير إنترناشيونال" شركة طيران للرحلات الشارتر، وتملك أسطولا من طائرات "بوينغ 737-800".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. طائرة 'بوينغ' تهبط فوق نهر.. و136 راكبا ينجون بأعجوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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