اعتقال 3 ألمان في إطار تفكيك منصة إجرامية

اعتقلت السلطات الألمانية 3 أشخاص في إطار جهود دولية لتفكيك منصة إجرامية وتجارة غير شرعية على الإنترنت تحمل اسم "وول ستريت ماركت".

وقال هولغر مونش، رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، اليوم في تصريحات صحفية: "ألقينا القبض على 3 أشخاص للاشتباه في إدارتهم منصة إجرامية عبر الإنترنت تحت اسم (وول ستريت ماركت)"، حسب ما نقلته صحيفة فرانكفورتر الألمانية الخاصة.

وتابع: "نجري تحقيقات مع الموقوفين في تهم تتعلق بتسهيل تسليم غير مصرح به لعقاقير مخدرة"، موضحا "العقوبة المحتملة لهذه الجريمة هي السجن لمدد تتراوح بين عام و15 عاما".

وفي بيان، قال الادعاء العام في ألمانيا: "وول ستريت ماركت كانت تعرض بيانات مسروقة ومواد مخدرة ووثائق مزورة للبيع"، مضيفا "الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم تبلغ أعمارهم 22 و29 و31 عاما، وهم ألمان تربحوا من المبيعات عبر المنصة الإلكترونية".

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ووفق البيان، جرى اعتقال المشتبه بهم الثلاثة في ولايات هسن "وسط"، وشمال الراين ويستفاليا "غرب"، وبادن فورتمبورغ "جنوب غرب" قبل أسبوع".

وفي هذا الإطار، قال هولغر مونش: "نتمنى وضع قانون واضح لمحاربة المنصات الإلكترونية الإجرامية"، مضيفا "لابد أن نواكب التطور المجتمعي".

وجاءت الضربة الألمانية لمنصة "وول ستريت ماركت" في إطار جهود دولية شاركت فيها سلطات الأمن في الولايات المتحدة لتفكيك هذه المنصة.

ووفق بيان الادعاء العام، جاءت جهود تفكيك المنصة التي تعد ثاني أكبر منصة غير شرعية على الإنترنت، بجهود مشتركة من السلطات في ألمانيا والولايات المتحدة وهولندا والشرطة الأوروبية "يوروبول".